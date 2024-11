S&P 500 и Nasdaq в четверг обновили исторические максимумы

Dow Jones не изменился

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite в четверг обновили исторические максимумы по итогам второй сессии подряд.

Dow Jones Industrial Average завершил торги практически на уровне предыдущего дня. Подъему индекса помешало в том числе снижение котировок акций компаний финансовой отрасли, которые днем ранее продемонстрировали сильный скачок на итогах президентских выборов.

Так, бумаги банка JPMorgan Chase & Co. подешевели на 4,3%, Goldman Sachs Group - на 2,3%, Citigroup Inc. - на 1,3%, Morgan Stanley - на 2,3%, Wells Fargo - на 3,7%, Bank of America Corp. - на 1,4%, платежных систем American Express Co. и Visa Inc. - на 2,8% и 0,5% соответственно.

Федеральная резервная система по итогам ноябрьского заседания снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,5-4,75% годовых. Решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

Председатель американского ЦБ Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции, что Федрезерв будет принимать дальнейшие решения по базовой процентной ставке на основе поступающих экономических данных. Он не исключает очередного снижения ставки в декабре, но также оставляет открытой возможность того, что ФРС сделает паузу в смягчении денежно-кредитной политики на этом заседании.

Котировки акций Lyft Inc. взлетели за день почти на 23%. Этот сервис заказа такси увеличил выручку в третьем квартале на 32% благодаря росту числа активных пользователей до рекордного уровня.

Take-Two Interactive Software в июле-сентябре сократила чистый убыток на 33%, что вызвало повышение котировок бумаг этого издателя видеоигр на 7,5%.

Цена акций AppLovin подскочила более чем на 46% после того, как чистая прибыль и выручка этого разработчика маркетингового программного обеспечения в минувшем квартале превзошли ожидания экспертов. Также компания дала хороший прогноз на текущий период.

Стоимость бумаг дома моды Ralph Lauren Corp. и медиакомпании Warner Bros. Discovery повысилась на 6,6% и 11,8% соответственно тоже благодаря сильным квартальным отчетностям.

Акции Nvidia Corp. подорожали на 2,2%, Intel Corp. - на 4,7%, Apple Inc. - на 2,1%, Boeing Co. - на 2,6%, Microsoft Corp. - на 1,3%, Amazon.com Inc. - на 1,5%, Alphabet Inc. - на 2,4%, Tesla - на 2,9%.

В то же время цена акций Beyond Meat упала на 11,3%. Этот производитель растительных заменителей мяса за третий финквартал (завершился 28 сентября) сократил чистый убыток в 2,7 раза, увеличив выручку впервые с 2022 года. Однако компания ухудшила прогноз выручки на весь текущий фингод.

Производитель шоколада Hershey Co. в третьем квартале сократил чистую прибыль на 14%, а скорректированный показатель оказался хуже ожиданий. Компания объяснила это высокими ценами на какао. Котировки акций Hershey снизились на 2,3%.

Dow Jones Industrial Average в четверг снизился всего на 0,59 пункта и составил 43729,34 пункта.

Standard & Poor's 500 по итогам торгов вырос на 44,06 пункта (на 0,74%) - до 5973,1 пункта.

Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 285,99 пункта (на 1,5%), индикатор завершил сессию на отметке 19269,46 пункта.