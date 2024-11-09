Поиск

В ХАМАС не подтвердили сведения о просьбе к руководителям движения покинуть Катар

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Власти Катара не просили руководителей ХАМАС покинуть страну, сообщило в субботу агентство EFE со ссылкой на источник в этом палестинском движении.

"Сообщения о том, что катарцы якобы передали лидерам ХАМАС сообщения о том, что они больше не являются желанными гостями, не соответствуют действительности", - сказал собеседник агентства.

С 2012 года существенная часть политического руководства ХАМАС базируется именно в Катаре. Ранее на этой неделе в СМИ появилась информация о том, что власти Катара попросили руководителей ХАМАС покинуть страну.

ХАМАС Катар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Агроэкспорт" назвал страны Африки для наращивания экспорта российского зерна

Что случилось этой ночью: суббота, 9 ноября

Британский премьер намерен повысить расходы на оборону после победы Трампа

Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп пообещал Аббасу работать над прекращением огня в секторе Газа

Трамп пообещал Аббасу работать над прекращением огня в секторе Газа

Макрон призвал Трампа добиваться от России "настоящих уступок" по Украине

Макрон призвал Трампа добиваться от России "настоящих уступок" по Украине

Лондон сохранил первое место в рейтинге Brand Finance городских брендов мира

Лондон сохранил первое место в рейтинге Brand Finance городских брендов мира

Владелец бренда Cartier сократил полугодовую выручку хуже прогноза

Владелец бренда Cartier сократил полугодовую выручку хуже прогноза
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });