В ХАМАС не подтвердили сведения о просьбе к руководителям движения покинуть Катар

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Власти Катара не просили руководителей ХАМАС покинуть страну, сообщило в субботу агентство EFE со ссылкой на источник в этом палестинском движении.

"Сообщения о том, что катарцы якобы передали лидерам ХАМАС сообщения о том, что они больше не являются желанными гостями, не соответствуют действительности", - сказал собеседник агентства.

С 2012 года существенная часть политического руководства ХАМАС базируется именно в Катаре. Ранее на этой неделе в СМИ появилась информация о том, что власти Катара попросили руководителей ХАМАС покинуть страну.