Шойгу 11-14 ноября посетит КНР

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу посетит КНР с рабочей поездкой и проведет встречи с высшим политическим руководством страны, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.

"11-14 ноября 2024 года состоится рабочая поездка секретаря Совета безопасности Российской Федерации Сергея Шойгу в Китайскую Народную Республику. Секретарь Совбеза РФ проведет консультации по вопросам стратегической безопасности с членом Политбюро ЦК КПК, руководителем канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел Китая Ван И, в ходе которых планируется обсудить актуальные проблемы международной и региональной безопасности, а также широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, запланированы переговоры по общественной безопасности, юстиции и правопорядку с членом Политбюро ЦК КПК, главой политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцином. В повестку дня включены, среди прочих, вопросы противодействия экстремизму, терроризму и транснациональной преступности.

Также предусмотрено посещение международного авиасалона Airshow China 2024 в Чжухае, в ходе которого состоится первая демонстрация за рубежом российского истребителя пятого поколения Су-57.

Встречаясь ранее с Ван И в сентябре в Санкт-Петербурге "на полях" встречи высоких представителей стран БРИКС и БРИКС+, Шойгу отметил, что отношения между РФ и КНР имеют особый характер стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства.