Поиск

Шойгу призвал противодействовать политике "двойного сдерживания" РФ и Китая

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Россия и Китай должны противодействовать политике сдерживания, которую проводят США и их сателлиты, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И.

"Важнейшей задачей (...) вижу противодействие проводимой США и их сателлитами политике "двойного сдерживания" России и Китая. Дальнейшее наращивание внешнеполитической координации, в том числе в деле построения евразийской архитектуры равной и неделимой безопасности", - сказал Шойгу.

Шойгу прибыл в КНР с рабочей поездкой, в ходе которой проведет встречи с высшим политическим руководством страны.

Китай Ван И США Сергей Шойгу Совбез РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 12 ноября

Обострение палестино-израильского конфликта

Кабмин Израиля одобрил шаги по улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа

Трамп рассматривает на пост госсекретаря США сенатора Рубио

Трамп рассматривает на пост госсекретаря США сенатора Рубио

Трамп планирует назначить советником по нацбезопасности конгрессмена Уолтца

Республиканцы сохранят контроль над Палатой представителей США

Республиканцы сохранят контроль над Палатой представителей США

КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией

КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией

Трамп назначит Стивена Миллера замглавы своей администрации по политическим вопросам

Трамп назначит Стивена Миллера замглавы своей администрации по политическим вопросам

Платежную систему "Мир" подключили к иранской Shetab

Платежную систему "Мир" подключили к иранской Shetab

Что произошло за день: понедельник, 11 ноября

Налоги составили 40% ВВП Евросоюза в 2023 году

Налоги составили 40% ВВП Евросоюза в 2023 году
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });