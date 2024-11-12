Шойгу призвал противодействовать политике "двойного сдерживания" РФ и Китая

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Россия и Китай должны противодействовать политике сдерживания, которую проводят США и их сателлиты, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И.

"Важнейшей задачей (...) вижу противодействие проводимой США и их сателлитами политике "двойного сдерживания" России и Китая. Дальнейшее наращивание внешнеполитической координации, в том числе в деле построения евразийской архитектуры равной и неделимой безопасности", - сказал Шойгу.

Шойгу прибыл в КНР с рабочей поездкой, в ходе которой проведет встречи с высшим политическим руководством страны.