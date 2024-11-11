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Трамп назначил главу ведомства по вопросам иммиграции и защиты границ США

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Бывший исполняющий обязанности директора Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) Томас Хоман назначен ответственным за иммиграционную политику и безопасность границ США, сообщил избранный президент Дональд Трамп.

"Том Хоман присоединится к администрации Трампа как глава ведомства по защите государственных границ, по вопросам морской и авиационной безопасности", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он добавил, что Хоман будет руководить депортацией из США нелегальных иммигрантов.

Хоман заявил Fox News, что Иммиграционная и таможенная полиция США не станет на незаконных основаниях задерживать иммигрантов и будет осуществлять план Трампа "гуманно", передает AP. Ранее в этом году Хоман отмечал, что "проведет самую масштабную в истории страны операцию по депортации".

В преддверии выборов Трамп пообещал ужесточить политику в отношении лиц, нелегально попадающих в США, напомнив, что выступает за смертную казнь для нелегалов, которые убивают американских граждан.

Дональд Трамп США Томас Хоман
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