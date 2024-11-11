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Трамп определился с кандидатом на пост замглавы администрации по политическим вопросам

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп назначит своего главного советника по вопросам иммиграции Стивена Миллера заместителем главы администрации по политическим вопросам, сообщает в понедельник Associated Press.

"Трамп выбрал ... Стивена Миллера заместителем главы администрации по политическим вопросам", - пишет издание.

Избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс отреагировал на новость в социальной сети X, поздравив Миллера и назвав его "прекрасным выбором президента".

Миллер - давний сторонник Трампа. Он занимал позицию старшего советника Белого дома в период первого президентства Трампа. CNN отмечает, что он активно выступает за ужесточение иммиграционной политики. Миллер является одним из главных "архитекторов" планов Трампа по массовой высылке нелегальных мигрантов.

США Дональд Трамп Стивен Миллер
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