Трамп определился с кандидатом на пост замглавы администрации по политическим вопросам

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп назначит своего главного советника по вопросам иммиграции Стивена Миллера заместителем главы администрации по политическим вопросам, сообщает в понедельник Associated Press.

"Трамп выбрал ... Стивена Миллера заместителем главы администрации по политическим вопросам", - пишет издание.

Избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс отреагировал на новость в социальной сети X, поздравив Миллера и назвав его "прекрасным выбором президента".

Миллер - давний сторонник Трампа. Он занимал позицию старшего советника Белого дома в период первого президентства Трампа. CNN отмечает, что он активно выступает за ужесточение иммиграционной политики. Миллер является одним из главных "архитекторов" планов Трампа по массовой высылке нелегальных мигрантов.