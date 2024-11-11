Поиск

Казахстан изменил правила выдачи виз для бизнес-иммигрантов

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В Казахстане 18 ноября вступят в силу новые правила выдачи виз, направленные на создание благоприятных условий для бизнес-иммигрантов, квалифицированных специалистов и путешественников, сообщил МИД республики.

"Нововведения включают в себя следующее: виза "В9" - для представителей востребованных профессий, позволяющая им дальнейшее оформление вида на жительство; Digital Nomad Visa - однократная электронная и многократная бумажная виза для IT-специалистов, позволяющая постоянное проживание в Казахстане; Neo Nomad Visa - туристическая виза для "неономадов" с правом длительного пребывания при подтвержденном доходе от 3 тысяч долларов США в месяц", - говорится в сообщении.

Существенно сокращен перечень документов для бизнес-визы "С5", а также минимальный порог для получения визы с целью воссоединения на основании брачно-семейных отношений снижен с 3 лет до 1 года.

"Эти меры направлены на улучшение инвестиционного климата, стимулирование международного сотрудничества, привлечение квалифицированных специалистов и повышение туристической привлекательности Казахстана", - отметили в МИД.

Казахстан МИД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Налоги составили 40% ВВП Евросоюза в 2023 году

Налоги составили 40% ВВП Евросоюза в 2023 году

Трамп предложил члена конгресса Элиз Стефаник на должность постпреда США при ООН

Трамп предложил члена конгресса Элиз Стефаник на должность постпреда США при ООН

Криптобиржа FTX через суд потребовала у Binance и Чанпэна токены на $1,8 млрд

Криптобиржа FTX через суд потребовала у Binance и Чанпэна токены на $1,8 млрд

Белоруссия официально стала партнером БРИКС

Белоруссия официально стала партнером БРИКС

Песков заявил, что пока от Берлина не было сигналов о возможном разговоре Путина и Шольца

Президент Грузии предложила провести новые парламентские выборы

Президент Грузии предложила провести новые парламентские выборы

Telegraph утверждает, что Стармер и Макрон хотят убедить США разрешить Киеву удары ракетами по РФ

Что случилось этой ночью: понедельник, 11 ноября

Корабли РФ и Индонезии провели в Яванском море военно-морское учение

Корабли РФ и Индонезии провели в Яванском море военно-морское учение

Washington Post сообщает, что Трамп обсудил с Путиным Украину

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });