Казахстан изменил правила выдачи виз для бизнес-иммигрантов

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В Казахстане 18 ноября вступят в силу новые правила выдачи виз, направленные на создание благоприятных условий для бизнес-иммигрантов, квалифицированных специалистов и путешественников, сообщил МИД республики.

"Нововведения включают в себя следующее: виза "В9" - для представителей востребованных профессий, позволяющая им дальнейшее оформление вида на жительство; Digital Nomad Visa - однократная электронная и многократная бумажная виза для IT-специалистов, позволяющая постоянное проживание в Казахстане; Neo Nomad Visa - туристическая виза для "неономадов" с правом длительного пребывания при подтвержденном доходе от 3 тысяч долларов США в месяц", - говорится в сообщении.

Существенно сокращен перечень документов для бизнес-визы "С5", а также минимальный порог для получения визы с целью воссоединения на основании брачно-семейных отношений снижен с 3 лет до 1 года.

"Эти меры направлены на улучшение инвестиционного климата, стимулирование международного сотрудничества, привлечение квалифицированных специалистов и повышение туристической привлекательности Казахстана", - отметили в МИД.