Трамп обсудил с министром по стратегическим вопросам Израиля конфликты на Ближнем Востоке

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп 10 ноября встретился с израильским министром по стратегическим вопросам Роном Дермером в своем имении Мар-а-Лаго, сообщает CNN со ссылкой на осведомленный источник.

По данным телеканала, Дермер встретился с Трампом, чтобы обсудить проблемы Ближнего Востока, включая войны в Газе и Ливане, а также противостояние Израиля и Ирана. После встречи с Трампом израильский министр отправился в Вашингтон на переговоры с американским президентом Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном.

Тем временем портал Axios со ссылкой на израильского чиновника пишет, что целью встречи была передача посланий от премьер-министра Биньямина Нетаньяху Трампу о планах Израиля в Газе, Ливане и Иране на следующие два месяца до вступления 47-го президента США в должность.

"Одна из вещей, которую израильтяне хотели бы обсудить с Трампом, это то, какие вопросы он предпочитает решить до 20 января, а какие проблемы он предпочитает, чтобы израильтяне подождали его", - сообщил порталу американский чиновник.

Официальные лица США заявили, что Нетаньяху заранее уведомил администрацию Байдена о встрече Дермера с Трампом.