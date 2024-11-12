Поиск

Кандидат на пост главы дипломатии ЕС Каллас призвала продолжить поддержку Киева

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Экс-премьер Эстонии Кая Каллас во вторник призвала продолжить поддержку Украины, заявила о приоритете этой задачи для Евросоюза.

"Победа Украины - приоритет для всех нас. (...) Мы должны предоставлять столько военной, финансовой и гуманитарной помощи, сколько нужно", - сказала она на слушаниях в Европарламенте по утверждению ее кандидатуры на роль главы дипломатии ЕС.

По ее мнению, усилия Евросоюза по поддержке Киева "должны подкрепляться указанием на четкий путь вступления Украины в ЕС".

Кроме того, Каллас заявила об угрозах, исходящих от России, Китая и некоторых других стран, и призвала объединиться для борьбы с ними.

"Страны, такие как Россия, Китай, Северная Корея, Иран, стремятся изменить мировой порядок. Я вижу, как Китай и Россия превращают взаимозависимость в оружие и используют открытость наших обществ против нас самих. Мы должны осознавать, в чем заключается угроза, и реагировать соответствующим образом", - подчеркнула Каллас.

ЕС Кая Каллас Украина Эстония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Боррель призвал ЕС задуматься о увеличении помощи Киеву после избрания Трампа

Боррель призвал ЕС задуматься о увеличении помощи Киеву после избрания Трампа

Абхазская оппозиция сообщила о повторном перекрытии моста через реку Кодор

Президент Абхазии призвал граждан не поддаваться на провокации на фоне протестов

Президент Абхазии призвал граждан не поддаваться на провокации на фоне протестов

Трамп может сменить директора ФБР Кристофера Рэя

Трамп предложил губернатора Южной Дакоты на пост министра внутренней безопасности

Совбез Абхазии заявил об ухудшении ситуации в стране на фоне протеста оппозиции

Что случилось этой ночью: вторник, 12 ноября

Обострение палестино-израильского конфликта

Кабмин Израиля одобрил шаги по улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа

Трамп рассматривает на пост госсекретаря США сенатора Рубио

Трамп рассматривает на пост госсекретаря США сенатора Рубио

Трамп планирует назначить советником по нацбезопасности конгрессмена Уолтца

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });