Кандидат на пост главы дипломатии ЕС Каллас призвала продолжить поддержку Киева

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Экс-премьер Эстонии Кая Каллас во вторник призвала продолжить поддержку Украины, заявила о приоритете этой задачи для Евросоюза.

"Победа Украины - приоритет для всех нас. (...) Мы должны предоставлять столько военной, финансовой и гуманитарной помощи, сколько нужно", - сказала она на слушаниях в Европарламенте по утверждению ее кандидатуры на роль главы дипломатии ЕС.

По ее мнению, усилия Евросоюза по поддержке Киева "должны подкрепляться указанием на четкий путь вступления Украины в ЕС".

Кроме того, Каллас заявила об угрозах, исходящих от России, Китая и некоторых других стран, и призвала объединиться для борьбы с ними.

"Страны, такие как Россия, Китай, Северная Корея, Иран, стремятся изменить мировой порядок. Я вижу, как Китай и Россия превращают взаимозависимость в оружие и используют открытость наших обществ против нас самих. Мы должны осознавать, в чем заключается угроза, и реагировать соответствующим образом", - подчеркнула Каллас.