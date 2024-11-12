Польские военные заявили, что не будут сбивать российские дроны над Украиной

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Польша не будет сбивать российские ракеты и дроны над территорией Украины, заявил во вторник начальник Генерального штаба Вооруженных сил страны Веслав Кукула.

"Нет. Наша и союзническая позиция ясна. Мы не будем этого делать", - ответил глава польского Генштаба, отвечая на вопрос издания Rzeczpospolita о возможности сбивать в воздушном пространстве Украины ракеты и БПЛА.

"Сегодня наша ответственность за защиту союзного неба определяется нашими границами", - подчеркнул Кукула.