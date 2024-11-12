Нетаньяху полагает, что Ирану экономически невыгодно снова наносить удары по Израилю

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предположил, что Тегерану невыгодно наносить дальнейшие удары по Израилю, так как это дорого обходится иранской экономике.

"Еще одна атака по Израилю просто подорвет иранскую экономику. Это отберет у вас еще больше миллиардов долларов", - заявил он в видеообращении к иранским гражданам, опубликованном во вторник в соцсети X.

Премьер-министр утверждает, что октябрьские удары Ирана по Израилю обошлись стране в $2,3 млрд притом, что ущерб Израилю, по его словам, был "незначительным".

Израиль в ночь на 26 октября нанес серию авиаударов по военным объектам Ирана, в результате которых погибли четыре иранских военнослужащих. Это был ответ на ракетный обстрел Израиля, проведенный иранскими силами ранее этой осенью.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что иранские ответные удары могут последовать позже в ноябре.