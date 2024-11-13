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Шойгу заявил, что Россия настроена на углубление взаимодействия с Китаем в области безопасности

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Россия настроена на дальнейшее углубление взаимодействия с Китаем по линии сотрудничества в правоохранительной сфере и области безопасности. Об этом в ходе встречи с руководителем политическо- юридической комиссии ЦК Коммунистической партии Китая Чэнь Вэньцином заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Утром в среду состоялись переговоры секретаря Совета Безопасности РФ Сергея Шойгу и члена Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, руководителя политическо-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцина, в рамках встречи стороны провели 9-й раунд российско-китайских консультаций по общественной безопасности, юстиции и правопорядку. В консультациях также приняли участие статс-секретарь - заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов, статс-секретарь - заместитель директора Росгвардии Олег Плохой, замминистра юстиции РФ Вадим Федоров.

"По линии силовых и правоохранительных органов наших стран сохраняется высокая интенсивность взаимодействия. Мы настроены на дальнейшее углубление сотрудничества в правоохранительной сфере и области безопасности", - сказал Шойгу.

Он уточнил, что российская сторона заинтересована в дальнейшей консолидации усилий в противодействии экстремизму, терроризму и транснациональной преступности как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах.

Секретарь Совбеза отметил, что российская сторона видит свою первостепенную задачу в эффективной и в то же время своевременной реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

Он также поздравил Чэнь Вэньцина и китайский народ с отмечающимися в этом году юбилейными датами - 75-летием образования КНР и установления дипломатических отношений между Россией и КНР. "Наши двусторонние связи стали одним из стержневых элементов в мировой политике и безопасности, главным стабилизирующим фактором в международных делах", - отметил Шойгу.

Сергей Шойгу Чэнь Вэньцин Китай РФ
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