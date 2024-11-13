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Встреча Шойгу и руководителя политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцина началась в Пекине

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Встреча секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу и члена Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, руководителя политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцина началась в Пекине.

"Сегодня российско-китайские отношения, всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие находятся на беспрецедентно высоком уровне за всю их историю. У России и Китая созвучны подходы по ключевым международным и региональным проблемам. Наши государства выступают с солидарной позицией в рамках Организации Объединенных Наций и ее Совета Безопасности, Группы двадцати, АТС и других", - сказал Шойгу в приветственном слове.

В рамках встречи планируется проведение консультаций по вопросам общественной безопасности, юстиции и правопорядку.

"В последние годы председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин достигли ряда важных договоренностей по вопросу развития российско-китайской отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху и наметили план дальнейшего", - заявил в среду руководитель политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин.

Он сказал, что "готов совместно работать над успешным проведением Девятого заседания в рамках китайско-российского механизма сотрудничества в сфере правоохранительной деятельности и безопасности, руководствуясь важным консенсусом, достигнутым главами двух государств".

"Готов провести углубленный обмен мнениями по двусторонним отношениям, особенно по сотрудничеству в правоохранительной сфере и сфере безопасности, а также продвигать практическое сотрудничество во всех сферах, чтобы внести вклад в содействие мирному развитию двух стран, региона и мира", - добавил он.

Чэнь Вэньцин Сергей Шойгу Пекин
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