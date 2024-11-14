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Боррель в Европарламенте настаивает на собственной оборонной политике ЕС

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Один из уроков, которые Евросоюз должен извлечь из президентских выборов в США, заключается в усилении своей безопасности, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Европейский союз - это не только экономический союз. Не следует рассуждать так, что вот рядом есть НАТО, который обеспечит нашу безопасность, а с другой стороны есть Европейский союз, который займется экономическими вопросами. Нет. Европейский союз стремится проводить собственную совместную политику безопасности и обороны", - сказал он, выступая в среду на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге в дебатах об отношениях Евросоюза и США в свете американских президентских выборов.

"Европейский союз, - продолжил Боррель, - также имеет военные обязанности. Речь не идет только о том, чтобы производить оружие для армий НАТО. Это был бы шаг назад относительно того, что мы уже сделали в течение пяти лет (...), чтобы Европейский союз тоже играл военную роль. Это не противоречит НАТО, это не альтернатива ей, это дополнение".

Он напомнил о разработке военной концепции ЕС "Стратегический компас", согласованной всеми государствами-членами. "Все это должно быть продолжено и реализовано", - подчеркнул глава европейской дипломатии.

Европарламент Европейский союз Жозеп Боррель
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