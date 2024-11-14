Еврокомиссия выделила 300 млн евро на финансирование общих оборонных закупок ЕС

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия объявила о первом в истории транше в 300 млн евро из союзного бюджета общих оборонных закупок государств-членов Евросоюза.

"Впервые мы используем бюджет ЕС для поддержки государств-членов в совместных закупках оборонной продукции. Эта операция стала успехом: мы инвестируем 300 млн евро в пять проектов, направленных на устранение критических и срочных пробелов в оборонном потенциале", - заявила исполнительный заместитель председателя ЕК Маргрете Вестагер.

По ее словам, "это позволит обеспечить лучшее соотношение цены и качества для национальных оборонных бюджетов, улучшить оперативную совместимость европейских вооруженных сил, укрепить промышленность и сделать Европу более подготовленной к противостоянию угрозам в сфере обороны".

Вестагер добавила, что выбранные проекты также "увеличат поддержку Украины Европейским союзом с помощью дополнительного оборонного оснащения".

Каждый из пяти проектов, в которых участвуют 20 стран ЕС, получит от Брюсселя по 60 млн евро, что составляет общую сумму союзного финансирования в 300 млн евро. В целом общие закупки на сумму более 11 млрд евро для вооруженных сил государств-членов укрепят их обороноспособность, сказано в коммюнике ЕК.

Общие закупки критически важной оборонной продукции охватывают три области: системы противовоздушной и противоракетной обороны, современную бронетехнику, боеприпасы.