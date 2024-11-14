В КНР представили микроволновые излучатели против дронов и машины для запуска роя БПЛА

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Китайские компании продемонстрировали на международном авиасалоне Airshow China в Чжухае ряд систем, связанных с противодействием беспилотникам или их применением, сообщает в четверг South China Morning Post (SCMP).

Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация показала мобильную установку FK-4000, которая будет использовать микроволновое излучение большой мощности для перехвата самых малых и легких беспилотников. Она сможет поражать цель на расстоянии до 3 км менее чем за секунду, действовать на значительной территории, причем быстрее, чем более стандартные средства борьбы с БПЛА. Аналогичную систему также представила китайская оборонная корпорация Norinco Group.

В свой черед компания "Китайская группа электронных технологий" сделала презентацию машин по запуску роя беспилотников - до 48 единиц, которые смогут все взлететь за четыре минуты. Каждый такой БПЛА сможет нести груз в 7 кг, держатся в воздухе 120 минут.

Также на салоне присутствовал новый беспилотник Jentank от Китайской корпорации авиационной промышленности, способный поднять до 10 тонн. Его можно использовать для перевозки и запуска роя других беспилотников.

SCMP отмечает, что различные беспилотные системы, по мнению наблюдателей, сыграют важную роль в случае вооруженного конфликта вокруг Тайваня. Так, летом глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Сэмюэл Папаро заявлял, что при таком сценарии США планируют направить тысячи таких систем в Тайванский пролив; этот шаг должен отвлечь внимание военных КНР и дать США время на подготовку более существенных контрмер.

Международный авиасалон Airshow China проходит в Китае с 12 по 17 ноября.