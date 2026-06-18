Тегеран будет взимать плату за проход через Ормуз в соответствии с меморандумом

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Оплата сборов за проход через Ормузский пролив была официально закреплена в меморандуме о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном, заявил в четверг спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

"Оплата сервисных сборов за проход через Ормузский пролив была официально закреплена в меморандуме о взаимопонимании", - цитируют его иранские СМИ.

Он также добавил, что Ливан является одной из главных тем, связанных с переговорами.

"Мы сказали посреднику, что вопрос о Ливане и заблокированных/замороженных средствах был одной из основных тем переговоров", - отметил он.

Ранее представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что представители Ирана и США подписали окончательную версию меморандума об остановке конфликта.