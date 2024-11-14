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Российских туристов в ОАЭ призвали не брать посылок у незнакомцев для перевозки в РФ

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Российских туристов призвали не брать в аэропортах ОАЭ посылки у незнакомцев для ввоза в РФ во избежание задержания таможенниками по прибытии, сообщает Генконсульство России в Дубае.

"Призываем не брать от незнакомых людей посылки в аэропортах ОАЭ на вылете в Россию с просьбой "передать гостинец детям-сиротам" в виде 10 коробок с дубайским шоколадом. Внутри бокса может быть не шоколадная мечта, а киндер-сюрприз для таможни", - говорится в сообщении в телеграм-канале.

Как подчеркнули в дипмиссии, транспортировка смартфонов, шоколада, популярной электроники для красоты и здоровья в чемоданах случайных пассажиров в оптовых масштабах "не является параллельным импортом".

ОАЭ Дубай
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