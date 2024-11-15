Поиск

Британские истребители сопроводили российский противолодочный самолет над Северным морем

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - ВВС Британии направили два истребителя Eurofighter Typhoon на сопровождение российского дальнего противолодочного самолета Ту-142, сообщают британские СМИ со ссылкой на Минобороны Великобритании.

Истребители проследили за Ту-142 14 ноября, когда он летел над Северным морем недалеко от воздушного пространства Британии.

За несколько дней до этого ВМС Британии засекли российские корабли, проходившие через пролив Ла-Манш. В ведомстве отметили, что это второй случай за три месяца, когда британские военные отмечают присутствие в регионе российских кораблей и самолетов в течение одной недели.

12 ноября пресс-служба Северного флота сообщала, что фрегат "Адмирал Головко" провел учения по противовоздушной и противолодочной обороне на переходе проливной зоны Ла-Манша и направился в Атлантический океан.

В сентябре британское Минобороны сообщало, что корабли британских ВМС следовали за кораблями ВМФ России, когда они шли в проливе Ла-Манш и в Северном море.

ВМС Ла-Манш Минобороны Ту-142 Великобритания Северное море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Группа переговорщиков направилась к президенту Абхазии с требованием об отставке

Протестующие взяли под контроль парламент, кабмин и администрацию президента Абхазии

Протестующие взяли под контроль парламент, кабмин и администрацию президента Абхазии

В абхазской оппозиции заявили о подготовке отзыва инвестсоглашения с Россией

Власти Абхазии ведут переговоры с протестующими

В абхазской оппозиции заявили о намерении добиться отставки президента

В абхазской оппозиции заявили о намерении добиться отставки президента

Протестующие в Абхазии проникли на территорию парламента республики

Столкновения оппозиции с силовиками начались у здания парламента Абхазии

Столкновения оппозиции с силовиками начались у здания парламента Абхазии

Акции фармкомпаний США упали на новости о назначении Кеннеди-младшего главой Минздрава

Акции фармкомпаний США упали на новости о назначении Кеннеди-младшего главой Минздрава

В "Молдовагазе" заявили, что власти Молдавии должны провести переговоры с "Газпромом"

В "Молдовагазе" заявили, что власти Молдавии должны провести переговоры с "Газпромом"

Маск обсудил с постпредом Ирана при ООН снижение напряженности между Вашингтоном и Тегераном

Маск обсудил с постпредом Ирана при ООН снижение напряженности между Вашингтоном и Тегераном
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });