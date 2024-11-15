Британские истребители сопроводили российский противолодочный самолет над Северным морем

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - ВВС Британии направили два истребителя Eurofighter Typhoon на сопровождение российского дальнего противолодочного самолета Ту-142, сообщают британские СМИ со ссылкой на Минобороны Великобритании.

Истребители проследили за Ту-142 14 ноября, когда он летел над Северным морем недалеко от воздушного пространства Британии.

За несколько дней до этого ВМС Британии засекли российские корабли, проходившие через пролив Ла-Манш. В ведомстве отметили, что это второй случай за три месяца, когда британские военные отмечают присутствие в регионе российских кораблей и самолетов в течение одной недели.

12 ноября пресс-служба Северного флота сообщала, что фрегат "Адмирал Головко" провел учения по противовоздушной и противолодочной обороне на переходе проливной зоны Ла-Манша и направился в Атлантический океан.

В сентябре британское Минобороны сообщало, что корабли британских ВМС следовали за кораблями ВМФ России, когда они шли в проливе Ла-Манш и в Северном море.