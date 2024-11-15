Авиация США провела бомбардировки в рамках учений в Литве

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - На полигоне в Литве прошли учения с участием бомбардировщиков ВВС США и итальянских истребителей, сообщила в пятницу пресс-служба министерства национальной обороны Литвы.

"15 ноября на полигоне в Казлу-Руде (город в юго-западной Литве, близ границы с Калининградской областью РФ - ИФ) проведено уничтожение наземных целей воздушными ударами с высоты порядка 6 километров. Американские стратегические бомбардировщики дальнего действия B-52 "Stratfortress" сбросили наводящиеся лазером управляемые бомбы, итальянские истребители EF2000 "Eurofighter" вели прямой обстрел ракетами", - говорится в сообщении.

Управление осуществляли с земли бойцы Сил специальных операций и Сухопутных войск Литовской армии - специалисты управления совместной огневой поддержки, добавили в министерстве.

Отмечается, что "эти заранее скоординированные действия авиации над Литвой является частью учений Vanguard Merlin, организованных ротационными силами США в Европе. По сценарию тактических учений, разработанному литовскими военными совместно с командой 603-го центра управления воздушными операциями ВВС США и экипажами бомбардировщиков, они научились уничтожать цели на земле и защищать дружественные силы в ходе крупномасштабного конфликта".