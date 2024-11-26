Стратегические бомбардировщики ВВС США провели полеты над Финляндией

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Два американских стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress выполнили полеты в воздушном пространстве Финляндии, следует из данных Европейского командования ВВС США.

Полеты B-52H, поднявшихся с авиабазы Фэрфорд в Великобритании, прошли 25 ноября. Их сопровождали финские истребители F/A-18.

По меньшей мере это уже третий полет американских стратегических бомбардировщиков над Финляндией с момента их переброски в начале ноября в Европу.

На авиабазе Фэрфорд размещена оперативная группа из четырех B-52H. За прошедшее время они также совершили полеты над Швецией, Северным морем и Литвой, где провели учебное бомбометание на полигоне Cudgel к западу от города Каунас.