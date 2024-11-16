С 23 ноября будет изменена маршрутная сеть в "Сколково"

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 23 ноября в "Сколково" изменится маршрутная сеть наземного транспорта.

"С 23 ноября в "Сколково" меняется маршрутная сеть наземного транспорта. Вместо маршрутов 1147 заработают 3 новых: Sk2 - от метро "Филёвский парк" и "Славянский бульвар", Sk3 - от МЦД Солнечная, метро "Говорово" и МЦД Мещерская, Sk4 - от метро "Тропарёво", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Кроме того, новые маршруты будут проходить через территорию инновационного центра, также впервые наземный транспорт появится у кластера "Ренова".