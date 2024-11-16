Поиск

С 23 ноября будет изменена маршрутная сеть в "Сколково"

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 23 ноября в "Сколково" изменится маршрутная сеть наземного транспорта.

"С 23 ноября в "Сколково" меняется маршрутная сеть наземного транспорта. Вместо маршрутов 1147 заработают 3 новых: Sk2 - от метро "Филёвский парк" и "Славянский бульвар", Sk3 - от МЦД Солнечная, метро "Говорово" и МЦД Мещерская, Sk4 - от метро "Тропарёво", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Кроме того, новые маршруты будут проходить через территорию инновационного центра, также впервые наземный транспорт появится у кластера "Ренова".

Москва Сколково Сергей Собянин МЦД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Тегеран заверил, что иранский постпред не проводил переговоров с Маском

Оппозиция в Абхазии отказалась покинуть правительственные здания

Президент Абхазии готов подать в отставку после ухода оппозиционеров из правительственных зданий

Президент Абхазии готов подать в отставку после ухода оппозиционеров из правительственных зданий

Президент Абхазии и оппозиция намерены встретиться со своими сторонниками

ЦИК Грузии обнародовал итоги выборов, которые выиграла "Грузинская мечта"

ЦИК Грузии обнародовал итоги выборов, которые выиграла "Грузинская мечта"

Что случилось этой ночью: суббота, 16 ноября

Остин представил Конгрессу доклад об обновленной стратегии использования ядерного оружия

Остин представил Конгрессу доклад об обновленной стратегии использования ядерного оружия

Трамп назначил Каролин Левитт пресс-секретарем Белого дома

Трамп назначил Каролин Левитт пресс-секретарем Белого дома

Сторонники Трампа пытаются убедить его назначить Кэша Пателя директором ФБР

Сторонники Трампа пытаются убедить его назначить Кэша Пателя директором ФБР

Президент Абхазии Бжания заявил, что не собирается подавать в отставку

Президент Абхазии Бжания заявил, что не собирается подавать в отставку
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });