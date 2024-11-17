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Глава КНР предупредил США о недопустимости действий с позиции силы для сохранения лидерства

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Ни одна страна не должна пытаться трансформировать другую, действуя с позиции силы, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Лиме в рамках саммита АТЭС с президентом США Джо Байденом, сообщил китайский МИД.

"В отношениях между двумя великими державами - Китаем и Соединенными Штатами - ни одна из сторон не может трансформировать другую в соответствии со своими собственными желаниями и не может подавлять другую сторону с так называемой "позиции силы", не говоря уже о том, чтобы лишить другую сторону ее законного права на развитие, чтобы сохранить свои лидирующие позиции", - приводит внешнеполитическое ведомство слова китайского лидера.

В сообщении говорится, что Си Цзиньпин разъяснил позицию Китая по Тайваню, Южно-Китайскому морю, украинскому кризису и Корейскому полуострову.

Председатель КНР назвал Тайвань одной их "красных линий" и подчеркнул, что стремление к провозглашению независимости острова "несовместимо с миром и стабильностью в Тайваньском проливе".

"Если американская сторона хочет сохранить мир в Тайваньском проливе, то главное (...), подходить к тайваньскому вопросу осторожно и осмотрительно, четко выступать против независимости Тайваня и поддерживать мирное воссоединение Китая", - сказал он.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай решительно отстаивает территориальный суверенитет, морские права и интересы в Южно-Китайском море.

"Соединенные Штаты не должны вмешиваться в двусторонние споры (...), а также не должны потворствовать провокационным порывам и поддерживать их", - заявил китайский руководитель.

Он отметил, что "позиция и действия Китая по украинскому вопросу всегда были прямыми и откровенными" - Пекин оказывает помощь в достижении мирного решения и содействует переговорам, прилагает все усилия для урегулирования конфликта.

Китай также "не допустит войны и хаоса на Корейском полуострове, не будет сидеть, сложа руки, и наблюдать, как стратегическая безопасность и основные интересы Китая оказываются под угрозой", - заверил Си Цзиньпин.

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