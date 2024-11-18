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Пашинян попросил ряд высокопоставленных чиновников уйти в отставку

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что попросил ряд должностных лиц покинуть свои посты.

"Принимая во внимание массовые дискуссии, появившиеся в прессе и социальных сетях, считаю необходимым сообщить, что я обратился к ряду высокопоставленных чиновников с просьбой покинуть свои должности. Причины обращения с такой просьбой не личные, а системные, о чем я говорил публично", - написал Пашинян на своей странице в соцсети.

В то же время он отметил, что не может отрицать заслуги "упомянутых партнеров в развитии государственности".

"Благодарю всех за вклад и понимание моей просьбы", - написал Пашинян.

Утром в понедельник сообщалось об отставке председателя Высшего судебного совета Армении Карена Андреасяна и председателя Антикоррупционного комитета страны Сасуна Хачатряна.

С вечера воскресенья армянские СМИ со ссылкой на источники передавали об оставке ряда должностных лиц. По их информации, заявления об увольнении написали министр внутренних дел Армении Ваге Казарян, министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян, председатель комитета государственных доходов страны Рустам Бадасян, глава Следственного комитета республики Аргишти Кярамян.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

Никол Пашинян Армения
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