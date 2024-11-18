Глава МВД Армении подал в отставку
Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Армении Ваге Казарян написал заявление об освобождении с должности, заявил пресс-секретарь ведомства Нарек Саргсян.
"Подтверждаю информацию. Ваге Казарян написал заявление об уходе", - сказал Саргсян "Интерфаксу" в понедельник.
Кроме того, в отставку уходит председатель Следственного комитета республики Аргишти Кярамян.
"Пришло время сообщить о моем решении уйти с поста председателя Следственного комитета РА", - говорится в заявлении Кярамяна, опубликованном на официальном сайте ведомства.
Он отметил, что решение (об отставке - ИФ) вытекает из внутренних переоценок, вызванных ситуацией вокруг работы общей правоохранительной системы.
Об отставке главы МВД и председателя СК ранее сообщали армянские СМИ.
Утром в понедельник стало известно об отставке председателя Высшего судебного совета Армении Карена Андреасяна и председателя Антикоррупционного комитета страны Сасуна Хачатряна.