Глава МВД Армении подал в отставку

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Армении Ваге Казарян написал заявление об освобождении с должности, заявил пресс-секретарь ведомства Нарек Саргсян.

"Подтверждаю информацию. Ваге Казарян написал заявление об уходе", - сказал Саргсян "Интерфаксу" в понедельник.

Кроме того, в отставку уходит председатель Следственного комитета республики Аргишти Кярамян.

"Пришло время сообщить о моем решении уйти с поста председателя Следственного комитета РА", - говорится в заявлении Кярамяна, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Он отметил, что решение (об отставке - ИФ) вытекает из внутренних переоценок, вызванных ситуацией вокруг работы общей правоохранительной системы.

Об отставке главы МВД и председателя СК ранее сообщали армянские СМИ.

Утром в понедельник стало известно об отставке председателя Высшего судебного совета Армении Карена Андреасяна и председателя Антикоррупционного комитета страны Сасуна Хачатряна.