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США, Британия и Австралия будут совместно разрабатывать гиперзвуковое оружие

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - США, Великобритания, Австралия в рамках оборонного партнерства AUKUS будут вести разработки и совместные испытания гиперзвуковых вооружений, говорится в обнародованном в понедельник пресс-релизе Пентагона.

"В ходе реализации "Компонента 2" AUKUS все три страны будут задействовать испытательные объекты друг друга и делиться технической информацией с целью реализовывать проект летных испытаний и экспериментов с гиперзвуком", - отмечается в документе.

Стороны планируют объединить имеющиеся у Вашингтона, Лондона и Канберры наработки в рамках данного проекта. Ожидается, что к 2028 году стороны проведут шесть совместных летных испытаний при финансировании в $252 млн. При этом речь пойдет о технологиях, нужных и для наступательных, и для оборонительных вооружений.

Сотрудничество должно ускорить развитие таких базовых для гиперзвукового оружия технологий как жаропрочные сплавы, усовершенствованные двигательные установки, системы наведения и управления.

Кроме того, проект должен помочь в развитии совместного потенциала сдерживания США, Великобритании, Австралии и выработке требований к развитию и поставкам гиперзвукового оружия.

В сентябре 2021 года США, Австралия и Великобритания объявили о создании трёхстороннего партнёрства в области безопасности - AUKUS. Затем участники AUKUS обнародовали рассчитанный на десятилетия проект поставок Канберре атомных подводных лодок. Пакт также предусматривает сотрудничество в области развития и других военных технологий.

США Великобритания Австралия AUKUS
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