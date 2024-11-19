В Пхеньяне принимают делегацию Военной академии Генштаба ВС РФ

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Делегация Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации прибыла в Пхеньян, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что делегацию, прилетевшую в понедельник, возглавил начальник академии Владимир Зарудницкий.

В числе встречающих в аэропорту Пхеньяна был заместитель ректора Военной академии имени Ким Ир Сена Сону Чон Чхан.

О программе визита не сообщается.