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В Пхеньяне принимают делегацию Военной академии Генштаба ВС РФ

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Делегация Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации прибыла в Пхеньян, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что делегацию, прилетевшую в понедельник, возглавил начальник академии Владимир Зарудницкий.

В числе встречающих в аэропорту Пхеньяна был заместитель ректора Военной академии имени Ким Ир Сена Сону Чон Чхан.

О программе визита не сообщается.

Пхеньян РФ Владимир Зарудницкий
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