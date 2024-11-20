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Лихтенштейн расширил санкции против Белоруссии, уравняв их с антироссийскими

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Лихтенштейн расширил санкции в отношении Белоруссии, приведя их в соответствие с принятым 29 июня 2024 года ЕС пакетом, и синхронизировав с рестрикциями против России. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Лихтенштейна.

"19 ноября 2024 года правительство приняло решение скорректировать положение о мерах против Белоруссии. В рамках корректировки финансовые, товарные и торговые санкции, которые ЕС принял 29 июня 2024 года, были реализованы автономно. Правительство последовательно продолжает прежнюю политику", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение "комплексно расширяет ограничительные меры против Белоруссии", приведя финансовые, товарные и торговые санкции против республики в соответствие с уровнем санкций против России.

"Эти меры призваны, в частности, гарантировать, что санкции ЕС против России невозможно будет обойти через Белоруссию", - подчеркивается в сообщении.

Ключевые элементы включают: запрет на экспорт в Белоруссию товаров и технологий двойного назначения, товаров морского судоходства и предметов роскоши; запрет на импорт золота, алмазов, гелия, угля и минеральных продуктов, включая нефть, из Белоруссии; запрет на предоставление определенных услуг; более широкий запрет на автомобильные перевозки грузов по территории ЕС; обязательство экономических операторов ЕС включать в будущие контракты так называемый "пункт о запрете реэкспорта в Белоруссию"; другие меры по борьбе с обходом, включая обязательство материнских компаний ЕС приложить все усилия для обеспечения того, чтобы их дочерние компании в третьих странах соблюдали санкции ЕС против Белоруссии, говорится в сообщении.

Лихтенштейн Белоруссия РФ
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