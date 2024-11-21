Байден поручил определить необходимость выделения Украине $35 млн дополнительной помощи

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену рассмотреть вопрос о целесообразности предоставления Киеву до $35 млн дополнительной помощи, сообщает Белый дом.

"Я настоящим делегирую государственному секретарю (...) полномочия определить, важно ли для интересов безопасности Соединенных Штатов предоставить до $35 млн в качестве помощи Украине", - следует из указа Байдена, опубликованного на сайте Белого дома.

В среду Пентагон сообщил о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму в $275 млн, в который, в частности, войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм.

В ноябре заместитель официального представителя американского оборонного ведомства Сабрина Сингх сказала, что Пентагон намерен на регулярной основе направлять Украине партии оружия, чтобы успеть до ухода действующего президента США Джо Байдена поставить Киеву помощь на $7,1 млрд, которую одобрил Конгресс.

В свою очередь, спикер палаты представителей Майк Джонсон заявлял, что Республиканская партия в ближайшее время не настроена на дискуссии о новой помощи Украине.