Продажи автомобилей в ЕС в октябре выросли на 1,1%, с начала года – на 0,7%

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей в Европейском союзе в октябре увеличились на 1,1%, говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Число новых легковых машин, зарегистрированных в странах ЕС, достигло 866,397 тыс. по сравнению с 856,762 тыс. в октябре прошлого года.

В том числе в Германии, крупнейшем авторынке Европы, показатель вырос на 6%, в Испании – на 7,2%. При этом во Франции продажи упали на 11,1%, в Италии – на 9,1%.

Количество проданных новых автомобилей в Европе в целом (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания) в прошлом месяце повысилось на 0,1% - до 1,042 млн. В том числе в Великобритании продажи упали на 6%.

Реализация электромобилей в Евросоюзе повысилась на 2,4%, составив 124,907 тыс.

Продажи группы Volkswagen (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) в ЕС увеличились в октябре на 16,7%, в то время как у Stellantis они упали на 16,9%, у Renault - на 1,5%. Германский производитель автомобилей класса "люкс" Bayerische Motoren Werke AG повысил реализацию машин на 4,7%, а его основной конкурент Mercedes-Benz сократил на 1%.

Южнокорейская Hyundai Group продемонстрировала снижение продаж на 11,9%, японская Toyota Group увеличила их на 17,4%.

Американский производитель электромобилей Tesla продал в Евросоюзе 11,088 тыс. машин, что на 21% меньше, чем в октябре прошлого года.

В январе-октябре продажи автомобилей в ЕС повысились на 0,7% до 8,856 млн. Реализация электромобилей уменьшилась на 4,9% и составила 1,173 млн.