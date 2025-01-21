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В Евросоюзе продажи автомобилей в декабре выросли на 5,1%

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В Евросоюзе в декабре 2024 года продажи автомобилей выросли на 5,1%, сообщила Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA).

Число новых легковых машин, зарегистрированных в странах ЕС, составило 910 505 против 866 720 в декабре 2023 года.

Продажи во Франции повысились на 1,5%, в Испании - на 28,8%. В Италии реализация снизилась на 4,9%, в Германии - на 7,1%.

Количество проданных новых автомобилей в Европе в целом (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания) в декабре увеличилось на 4,1% - до 1,091 млн. В том числе в Великобритании продажи сократились на 0,2%.

Реализация электромобилей в Евросоюзе упала на 10,2%, составив 144 367. Доля таких машин в общем объеме продаж опустилась до 15,9% с 18,5% годом ранее.

Продажи группы Volkswagen (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) в ЕС в декабре увеличились на 5,9%, Stellantis - упали на 7,3%, Renault - выросли на 16,4%. Германский производитель автомобилей класса "люкс" Bayerische Motoren Werke AG сократила реализацию машин на 8,8%, а ее основной конкурент Mercedes-Benz - на 5%.

Реализация автомобилей южнокорейской Hyundai Group в ЕС в прошлом месяце повысилась на 2,3%, японской Toyota Group - на 31,1%.

Американский производитель электромобилей Tesla продал в Евросоюзе 32 074 машины, на 5,9% больше, чем в декабре 2023 года.

В 2024 году продажи автомобилей в ЕС выросли на 0,8% - до 10,632 млн. Продажи электромобилей уменьшились на 5,9% - до 1,448 млн.

ACEA Tesla Stellantis Volkswagen Евросоюз Toyota Renault
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