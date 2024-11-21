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МЧС доставит из Бейрута 56 россиян и белорусов

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Самолет Ил-76 МЧС России доставит из Бейрута более 50 российских и белорусских граждан, сообщили в пресс-службе министерства.

"Спецборт с гражданами России и Белоруссии и членами их семей, пожелавшими покинуть зону конфликта, вылетел из Бейрута в Москву. На территорию Российской Федерации прибудут 56 человек", - сказали журналистам в МЧС.

Эвакуация проведена в соответствии с указанием президента Российской Федерации Владимира Путина, по поручению главы МЧС РФ Александра Куренкова и МИД России.

МЧС РФ Бейрут Белоруссия Ливан
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