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Великобритания ввела санкции против украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ попал под действие британского санкционного режима, призванного бороться против коррупции, сообщается на сайте правительства Великобритании.

В опубликованном в четверг документе утверждается, что Фирташ "участвовал в подкупе госслужащих для получения разрешений на добычу полезных ископаемых", а также "в присвоении собственности газотранспортной сети Украины".

Также под санкции попали его супруга Лада Фирташ и финансист Денис Горбуненко, который, как говорится в документе, действовал в интересах Фирташа.

Дмитрий Фирташ Великобритания Украина
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