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Times of Israel сообщает о готовности ХАМАС к соглашению с Израилем по заложникам

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Радикальная палестинская группировка ХАМАС выразила заинтересованность в заключении соглашения с Израилем об обмене заложниками, которое, однако, не будет предусматривать прекращения боевых действий в секторе Газа, сообщает в четверг The Times of Israel со ссылкой на источники.

"Впервые за долгое время появился хороший шанс заключить соглашение о заложниках с группировкой ХАМАС", - приводит издание слова источника.

"ХАМАС готов к соглашению, которое не предусматривает официального объявления прекращения боевых действий в Газе", - добавил источник.

Возможная сделка, по данным The Times of Israel, будет включать прекращение огня на 42 дня, в течение которых группировка освободит часть заложников.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ армия обороны Израиля начала операцию против ХАМАС.

Израиль ХАМАС
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