ХАМАС не пойдет на соглашение с Израилем, которое не обеспечит возвращение палестинцев в свои дома

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Приоритетом ХАМАС является прекращение агрессии Израиля, но движение согласится только на те соглашения с Израилем, которые дадут возможность палестинцам вернуться в свои дома и обеспечат условия для их нормальной жизни, заявил представитель движения Сами Абу Зухри.

"Мы не примем никаких соглашений, которые не приведут (...) к возвращению (палестинцев - ИФ) в свои дома", - сказал Абу Зухри, его цитирует телеканал "Аль-Маядин".

Абу Зухри отметил, что "израильская оккупация обманывает себя, полагая, что, совершая (...) массовые убийства, геноцид, этнические чистки и насильственное перемещение населения, она может достичь своих целей".

По его мнению, война бы не продолжалась без поддержки Запада, особенно Соединенных Штатов, в виде финансовой помощи, поставок оружия, политической поддержки и поддержки средств массовой информации.

Кроме того, добавил Абу Зухри, американская администрация прилагает все усилия, чтобы заблокировать любые действия Совета безопасности ООН по прекращению геноцида в секторе Газа.