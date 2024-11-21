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Золотые залежи более чем на $83 млрд обнаружили в Китае

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Внушительные залежи золота открыты в провинции Хунань в центральной части Китая, передает "Синьхуа" со ссылкой на Геологическое бюро провинции.

Геологи обнаружили более 40 золотоносных жил на глубине 2 км на месторождении Wangu в уезде Пинцзян. Их совокупные запасы оцениваются в 300 тонн с максимальным содержанием золота в 138 грамм на тонну руды.

Запасы на глубине 3 км оцениваются еще более чем в 1 тыс. тонн, или 600 млрд юаней ($83 млрд).

Для поиска залежей на месторождении использовались новые технологии, в том числе трехмерное моделирование.

Китай Хунань Wangu
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