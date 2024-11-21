В ООН призвали стороны украинского кризиса принять меры для деэскалации ситуации

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - ООН считает необходимым, чтобы стороны, связанные с украинским кризисом, как можно скорее предприняли шаги для деэскалации, заявил в четверг на брифинге представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

"Мы хотим, чтобы все стороны приняли срочные меры для деэскалации ситуации; конечно же, чтобы обеспечить, как мы уже много раз говорили, защиту гражданских лиц (...) и ключевых объектов гражданской инфраструктуры", - подчеркнул Дюжаррик.

Представитель генсека ООН также напомнил, что организация надеется на урегулирование конфликта "в соответствии с резолюциями Генассамблеи ООН, нормами международного права и при уважении территориальной целостности".