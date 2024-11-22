Пашинян заявил о готовности взаимного отказа от международных исков к Азербайджану

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Армения по принципу взаимности готова отказаться от международных исков против Азербайджана, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в интервью общественному телевидению страны.

"Если мы достигнем настоящего мира и подпишем мирное соглашение, я думаю, что на такую сделку можно пойти. Это значит, что ни они, ни мы не должны предъявлять претензий по поводу событий, которые имели место ранее, и должны отказаться от претензий обоюдно", - сказал Пашинян.

Он выразил надежду, что оснований для подачи исков в будущем не будет, "но если и будет, то это не ограничит ни их, ни нас в будущих вопросах".