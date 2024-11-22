Премьер-министр Армении назвал разговор с Трампом "позитивным"

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом был "информативным и позитивным".

"Телефонный разговор (с Трампом - ИФ) был очень информативным и позитивным", - сказал Пашинян в интервью Общественной телекомпании Армении.

Он отметил, что его главной задачей было представить информацию о событиях, произошедших в отношениях Еревана и Вашингтона, ситуации в регионе и мирном процессе с Азербайджаном.

Пресс-служба армянского правительства сообщила о телефонном разговоре Пашиняна и Трампа 16 ноября.