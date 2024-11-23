Участники COP29 в Баку продолжают споры по поводу итогового документа

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Переговорщики от развивающихся стран в субботу прервали участие в рабочей встрече на климатической конференции ООН COP29 в Баку из-за несогласия с предложениями о финальном коммюнике, сообщает французская газета Le Figaro.

Зал, в котором проходило совещание, покинули переговорщики от групп, представляющих наименее экономически развитые страны и островные государства. По подсчетам Le Figaro, речь идет примерно о 80 странах.

"Предлагаемый текст ничего нам не дает. Мы не будем участвовать в совещании до тех пор, пока нашу точку зрения не примут во внимание. А без нашего участия итогового решения быть не может", - заявил журналистам переговорщик от Малави Эванс Дэйви Нджева. При этом СМИ отмечают, что переговорный процесс на конференции будет продолжен. Для принятия итогового документа требуется консенсус всех сторон.

В пятницу сообщалось, что делегации на COP29 в Баку не сумели в срок завершить работу над итоговым документом. Конференция, согласно плану, должна была завершиться в пятницу в 18:00 по местному времени (19:00 мск). Однако к этому моменту компромисса достичь так и не удалось, и теперь переговорщики были вынуждены остаться в Азербайджане дольше, чем планировалось.

Основные споры развернулись вокруг того, сколько денег следует выделять развивающимся странам на борьбу с последствиями изменения климата. Долгое время на конференции вообще не озвучивались конкретные цифры. По сообщениям западных СМИ, в пятницу организаторы распространили промежуточный вариант финального коммюнике, в котором говорилось, что власти развитых стран должны стремиться к 2035 году выделять $250 млрд в год для помощи развивающимся странам в борьбе против климатических изменений. "Проект соглашения ставит и цель увеличить ежегодное финансирования развивающихся стран со $100 млрд до $250 млрд к 2035 году", - приводила The Guardian черновой вариант соглашения, распространенный. в пятницу.

При этом документ содержал и "призыв работать вместе над тем, чтобы к 2035 году добиться, используя как государственные, так и частные средства, увеличения финансирования инициатив развивающихся стран по борьбе с последствиями изменения климата минимум до отметки в $1,3 трлн". Такие формулировки не устроили многих участников конференции. Так, кенийский переговорщик Али Мухаммед, представляющий на COP29 африканские страны, в пятницу заявил, что $250 млрд в год - недостаточно. Предложение развитых стран он назвал "совершенно недопустимым и не учитывающим реалии".

Ранее некоторые развивающиеся страны требовали четких обязательств по выделению по $1,3 трлн в год для финансирования в рамках мер для борьбы с изменением климата. Другая группа развивающихся стран во главе с КНР требовала, чтобы выделялось не менее $500 млрд в год. В спорах участвуют и другие стороны, сообщала в пятницу радиостанция "Франс-энфо". Так, ЕС публично не оглашал, на какие расходы был бы готов. При этом Брюссель предупреждал, что в обмен на финансирование будет требовать от развивающихся стран, среди прочего, усилий по снижению выброса парниковых газов. Против такого подхода выступают арабские страны, видящие в европейской инициативе стремление ограничить добычу углеводородов.