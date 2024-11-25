G7 планирует оказать давление на КНР в связи с предполагаемой помощью РФ в военной сфере

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Главы МИД стран G7 по итогам встречи в Италии пообещают наращивать давление на КНР и другие страны, которые, по мнению "семерки", помогают РФ в военной сфере, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на черновик коммюнике.

"Министры иностранных дел стран G7, которые встречаются в Италии в понедельник и вторник, как ожидается, пообещают принять должные меры, соответствующие их законам, против сил в Китае и в других странах, которые поддерживают военную машину России на Украине", - информирует агентство.

По данным Bloomberg, такой подход, в случае одобрения, будет более жестким, нежели в предыдущем заявлении глав МИД стран G7 от апреля, когда они лишь призывали КНР гарантировать отказ от поставок России товаров двойного назначения.

Кроме того, страны "семерки" должны будут одобрить продолжение политики с ограничением поступления России доходов от продажи энергоносителей, металлов и других товаров. Этого планируют добиться за счет эффективного применения существующих ограничений, а также при помощи новых мер против нефтяных танкеров "теневого флота" РФ, позволяющих обходить "потолок" цен на нефть.

Однако неназванные дипломаты заявили Bloomberg, что не стоит ждать консенсуса по вопросу одобрения ударов поставленным Украине западным оружием вглубь РФ: так, если США дали на них добро, такую позицию, к примеру, не поддерживает Италия.