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Россиян не было на борту затонувшего в Египте судна

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Россиян не было на борту затонувшего в ходе дайв-сафари судна Sea Story в Египте, сообщает в понедельник генконсульство России в Хургаде.

"Рано утром 25 ноября в акватории Красного моря у берегов г. Марса-Алям потерпела крушение туристическая яхта Sea Story, на борту которой находились 31 турист и 14 членов экипажа. По информации, предоставленной генконсульству владельцем судна, россиян на борту не было", - говорится в сообщении.

Рано утром в понедельник в Красном море к северу от курорта Марса-Алам затонуло судно Sea Story с туристами. Оно вышло из Порт-Галиба 24 ноября и должно было вернуться в Хургаду 29 ноября. Поиски тех, кто находился на борту, ведут военно-морские силы Египта.

Египет Красное море
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