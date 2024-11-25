При крушении круизного судна в Красном море без вести пропали 17 человек

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Власти Египта заявили о 17 пропавших без вести из-за крушения туристического круизного судна в Красном море, сообщает в понедельник Associated Press.

Спасателям также удалось достать из воды 28 человек, которые находились на борту судна, когда оно затонуло вблизи египетского города Марса-эль-Алам.

О причинах кораблекрушения пока не сообщается.

Ранее в понедельник генконсульство России в Хургаде сообщили, что россиян не было на затонувшем в ходе дайв-сафари судне Sea Story.

Всего на борту находились 31 турист разных национальностей и 14 членов экипажа. Судно вышло из Порт-Галиба 24 ноября и должно было вернуться в Хургаду 29 ноября. Поиски тех, кто находился на борту, ведут военно-морские силы Египта.