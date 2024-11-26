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Четыре человека погибли при крушении круизной яхты в Красном море

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Спасательные службы Египта обнаружили во вторник четырех погибших из-за крушения днем ранее туристического круизного судна Sea Story в Красном море, сообщают французские СМИ со ссылкой на египетские власти.

Кроме того, спасатели во вторник нашли трех человек, выживших при крушении судна, - двух бельгийских туристов и одного египтянина. Таким образом, в общей сложности удалось спасти 31 человека. Продолжаются поиски еще девяти пропавших без вести.

Накануне генконсульство России в Хургаде сообщило, что россиян не было на затонувшем из-за штормовой погоды судне.

На борту находился 31 турист разных национальностей: немцы, британцы, американцы, поляки, бельгийцы, швейцарцы, финны, китайцы, словаки, испанцы и ирландцы, а также 13 членов экипажа.

Судно вышло из Порт-Галиба 24 ноября и должно было вернуться в Хургаду 29 ноября. В понедельник утром оно направило сигнал бедствия, после чего связь пропала.

Красное море Хургада Египет
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