Абхазия заявила об оплате энергопоставок из РФ до 4 декабря

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Абхазия оплатила коммерческий переток электроэнергии из России до 4 декабря, сообщила пресс-служба президента республики.

"По поручению и. о. президента республики Бадры Гунбы были изысканы средства для оплаты коммерческого перетока из России. Этой суммы достаточно для того, чтобы обеспечить электроэнергией Абхазию до среды, 4 декабря. Об этом сообщил и.о. первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта Джансух Нанба", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 1 ноября 2024 года за коммерческий переток из России было оплачено 510 млн рублей.

С 27 ноября текущего года дополнительно было выделено 90 млн рублей для обеспечения стабильного энергоснабжения.

Данное решение направлено на поддержание энергетической безопасности республики, - говорится в сообщении.

Из-за критического понижения воды в водохранилище ИнгурГЭС и покрытия энергодефицита Абхазия с 1 ноября закупает электроэнергию в России.

Ранее Нанба сообщил журналистам о том, республика закупает электричество по цене 4 рубля за 1 кВт.ч.

Он уточнил, что в республике в настоящее время тарифы для физических лиц - 1,4 рубля, для юрлиц - 2,4 рубля.

"Мы вынуждены приобретать электроэнергию за 4 рубля, при этом продаем населению ее в среднем за 2 рубля, разницу компенсируем из бюджета республики", - отметил Нанба.

По словам министра, в соответствии с "дорожной картой" развития отрасли Россия ежегодно поставляет республике определенный объем электричества бесплатно.

"Социальный переток для Абхазии – это безвозмездный переток, который предоставляет Россия. Но электроэнергия бесплатной не бывает, за нее кто-то платит. В нашем случае этот переток оплачивается из бюджета РФ, и это происходит на протяжении многих лет", - отметил он.

"У нас в рамках "дорожной карты" предусмотрены объемы социального перетока. В 2024 году социальный переток составлял 302 млн кВт.ч. В 2025 году запланирован объем перетока в размере 326 млн кВт.ч, и мы очень надеемся, что с начала 2025 года у нас будет возможность этот социальный переток получить", - сказал министр.

В осенне-зимний период Абхазия традиционно сталкивается с энергодефицитом, несмотря на введенный запрет майнинга криптовалюты. Из-за отсутствия в городах и районах республики централизованного отопления, а также газоснабжения, электроэнергетическая инфраструктура Абхазии испытывает повышенные нагрузки.

Ингурская ГЭС, питающая Абхазию, расположена на границе Абхазии и Грузии. Гидроагрегаты находятся на абхазской стороне, плотина - на грузинской. Это единственный объект, который совместно эксплуатируют Абхазия и Грузия после вооруженного конфликта 1992-93гг. По договоренности сторон 60% вырабатываемой энергии потребляет Грузия, 40% – Абхазия.