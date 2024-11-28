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Москва выдала Эр-Рияду обвиняемого в отмывании при фиктивном трудоустройстве иностранцев

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Из России экстрадирован гражданин Саудовской Аравии Абдула бин Айда Аль-Хариси, который был в розыске Интерпола по делу об отмывании денег и взяточничестве, сообщила представитель МВД Ирина Волк. Сотрудники российского бюро Интерпола российского МВД и ФСИН передали его в "Домодедово" саудовским силовикам.

По версии следствия, в 2022 году Аль-Хариси вместе с соучастниками брал деньги с иностранных граждан за их трудоустройство на территории Саудовской Аравии. Часть средств в размере около 4,1 млн риалов (около 113,6 млн рублей) были переданы в качестве взятки сотруднику миграционной службы королевства для организации фиктивного поручительства при приеме мигрантов на работу. Впоследствии они были выведены за пределы государства.

От следствия подозреваемый скрылся и покинул страну. В 2024 году его задержали в "Шереметьево" по прилете из Китая, и арестовали.

Российская Генпрокуратура в октябре 2024 года удовлетворила запрос компетентных органов Саудовской Аравии о его выдаче .

Генпрокуратура Домодедово Интерпол МВД Саудовская Аравия
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