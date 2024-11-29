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Канадская ABC купит британского поставщика автокомпонентов TI Fluid Systems

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Британский производитель комплектующих для автомобилей TI Fluid Systems договорился о своей продаже канадской ABC Technologies с оценкой стоимости предприятия (EV) на уровне 1,8 млрд фунтов стерлингов ($2,3 млрд), говорится в сообщении TI Fluid Systems.

Без учета долга последняя оценена примерно в 1 млрд фунтов.

ABC выплатит по 2 фунта за каждую акцию британской компании. Расчеты будут произведены денежными средствами.

Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2025 года.

В сентябре TI Fluid Systems отказалась от предложения ABC с оценкой в 1,76 фунта за акцию, посчитав его слишком низким.

Акции британской компании на торгах в пятницу дорожают на 1,7% до 1,924 фунта за штуку.

ABC Technologies TI Fluid Systems
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