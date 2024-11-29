ЕК отметила, что опрос граждан ЕС показал рекордную поддержку Евросоюза

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила, что опубликованный в пятницу результат опроса социологической службы ЕС Евробарометр показывает "самый высокий уровень доверия к Европейскому союзу с 2007 года и самую высокую поддержку евро".

"Опрос также показывает, что европейцы более оптимистично смотрят в будущее. Они хотели бы видеть более сильный и независимый ЕС, особенно перед лицом текущих глобальных проблем. Доверие к ЕС находится на самом высоком уровне за 17 лет: 51% европейцев склонны доверять ЕС, что является самым высоким результатом с 2007 года", - говорится в коммюнике ЕК.

По данным исследования, доверие к ЕС наиболее высоко среди молодых людей в возрасте 15-24 лет (59%). Другой 17-летний рекорд в том, что 51% европейцев заявили о доверии Европейской комиссии.

Почти три четверти респондентов (74%) сообщили, что ощущают себя гражданами ЕС, и это является самым высоким показателем за более чем два десятилетия. Кроме того, более шести из десяти граждан ЕС (61%) также оптимистично относятся к будущему Евросоюза.

При этом у 44% граждан ЕС складывается положительный образ союза, у 38% – нейтральный образ, и 17% воспринимают ЕС отрицательно.

ЕК отмечает, что "положительные тенденции также зарегистрированы в большинстве опрошенных стран-кандидатов на расширение" ЕС. По данным опроса, большинство граждан склонны доверять ЕС в Албании (81%), Черногории (75%), Косово (70%), Грузии (58%), Северной Македонии и Боснии и Герцеговине (по 56%) и Молдавии (52%).

В Турции доверяют ЕС 42%, что на четыре процентных пункта больше по сравнению с предыдущим опросом, а в Сербии 38% – на два пункта выше предыдущего опроса.

Опрос Евробарометра зарегистрировал самую высокую поддержку единой валюты как в ЕС в целом (74%), так и в еврозоне (81%). Что касается восприятия ситуации в европейской экономике, 48% европейцев (на один пункт выше с весны 2024 года) считают ее хорошей, а 43% (на два пункта выше) – плохой.

Евробарометр изучил реакцию европейцев на события на Украине. Почти девять из десяти европейцев (87%) согласны с оказанием гуманитарной помощи людям, пострадавшим от военных действий, 71% граждан ЕС поддерживают экономические санкции в отношении российского правительства, компаний и частных лиц, а 68% согласны с оказанием финансовой поддержки Украине.

Шестеро из десяти европейцев одобряют предоставление статуса страны-кандидата Украине, а 58% согласны с тем, что ЕС финансирует закупку и поставку военной техники на Украину. Конфликт на Украине по-прежнему считается самой важной проблемой на уровне ЕС (31%). За ней следуют иммиграция (28%) и международная ситуация (22%).