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Трамп и Трюдо обсудили проблемы наркотиков и нелегальной миграции

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо в субботу обсудили ряд вопросов, в том числе проблемы наркотиков и мигрантов, торговлю и Арктику.

"Я провел очень продуктивную встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, мы обсудили важные темы, которые позволят обеим странам работать вместе, чтобы разобраться с проблемой фентанила и наркотического кризиса, унесшего много жизней и ставшего результатом нелегальной миграции", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что его администрация "не будет сидеть сложа руки, пока американцы страдают от эпидемии наркомании". При этом, по словам будущего американского президента, Трюдо пообещал сотрудничать с Вашингтоном для решения этой проблемы.

Лидеры также обсудили вопросы торговли, энергетики и Арктики.

Ранее в ноябре Трамп написал в Truth Social, что намерен с первого дня после официального вступления в должность ввести 25-процентные пошлины на все товары, поступающие в США из Канады и Мексики. По его словам, эта мера связана с притоком в США через Мексику и Канаду тысяч людей, которые провозят наркотики и повышают уровень преступности в США.

США Дональд Трамп Канада Джастин Трюдо наркоторговля мигранты
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