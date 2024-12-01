Российские военные в Сирии сообщили об уничтожении 320 боевиков и 63 единиц техники

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - ВКС РФ в рамках содействия сирийской армии нанесли ракетно-бомбовые удары по местам скопления живой силы и техники, складам боеприпасов и вооружения террористов в провинциях Сирии Идлиб, Хама и Алеппо, ликвидированы 320 боевиков, уничтожено 63 единицы автомобильной и бронированной техники, заявил в воскресенье замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

"Сирийская Арабская Армия при содействии ВКС России продолжает операцию по отражению террористической агрессии в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо. За прошедшие сутки нанесены ракетно-бомбовые удары по местам скопления боевиков и техники, складам боеприпасов и вооружения, позициям РСЗО и артиллерии, пунктам управления. Уничтожено не менее 320 боевиков и 63 единицы автомобильной и бронированной техники", - сообщил он.

Накануне замруководителя ЦПВС проинформировал об уничтожении 300 боевиков в результате ударов российской авиации.

В пятницу Игнасюк сообщил, что в Сирии продолжается обострение обстановки после перехода террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и других радикальных оппозиционных вооруженных формирований в совместное наступление на позиции сирийских правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб.

РФ проводит военную операцию в Сирии с 30 сентября 2015 года.

У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в порту Тартус. В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. Самолеты и вертолеты Воздушно-космических сил РФ поддерживают наземные операции сирийской армии.

Официально сообщалось, что в Сирии действуют спецподразделения Минобороны РФ, структуры центра примирения враждующих сторон, военной полиции, морской пехоты и другие подразделения.